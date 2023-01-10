Çanakkale'de korkutan deprem!

AFAD’dan alınan bilgilere göre Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi merkez üssü olarak kaydedilen 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇANAKKALE (İGFA) – Ege Denizi’nde saat 10.38’de deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin verileri paylaşan AFAD depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarına 15.82 km uzaklıkta yaşanan deprem İzmir ve Balıkesir’de de hissedildi.

Depremin derinliği ise 14.95 km olarak paylaşıldı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak