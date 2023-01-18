Büyük Bingölspor, sezona hızlı başladı!

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Hedef çifte şampiyonluk parolası ile 2022-2023 sezonuna başlayan Büyük Bingöl Spor Futbol’da son şampiyon olarak namağlup olarak son 4 yılda ligde tek yenilgi almadan yoluna devam etmekte olup Futsal (Salon Futbolu)’da ise bölgenin köklü takımlarından Bitexen sponsorluğundaki Vanspor ile karşılaşan temsilcimiz iki maçı da farklı kazanarak, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Hedef Avrupa şiarı ile sezona başlayan kulüp yöneticisi ve sözcüsü Ömer Yılmaz, 6 Şubat’ta Diyarbakır’da oynayacağımız maçlar için iyi bir hazırlık yapıp bizim için çok büyük bir öneme sahip olan Diyarbakır deplasmanında başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Ciddi rakiplerle karşı karşıya gelecekleri maçlar sonrasında 20 Şubat’ta kendi evimiz olan Karşıyaka Kapalı Spor Salonu’nda rakibini ağırlayacağını belirten Yılmaz, “Diyarbakır deplasman maçlarını kazanarak seyircimizin önünde seyir zevki yüksek maçlar sunmak istiyoruz. Sezon başında iyi bir takım kurduk. Hem futbol namağlup hem de futsal’da namağlup olan takımımızın kalitesini gösterdik. Hedefimiz için her karşılaşmayı final olarak görüyoruz. Şampiyon olup şehrimizi ve ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde bu şehrin çocukları ile temsil etmek istiyoruz. Bu şehrin gençlerinin neleri başarabileceğini göstermek adına bu güne kadar yaptığımız gibi bu günden sonra daha da başarılı maçlar ortaya çıkarmak istiyoruz ve ayrıca biz bütün bunları sponsorsuz olarak başardık, destek veren değerli büyüklerimize şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.