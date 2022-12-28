BUSİAD’ın vefa gecesi – İGF HABER

BURSA (İGFA) –BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski başkanlarının katıldığı geleneksel yemekte bu kez BUSİAD’ın hayatta olan 5 kurucu üyesine onur üyeliği verilmesi nedeniyle duygu dolu bir akşam yaşandı.

Almira Otel’de gerçekleşen yemekte konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Kuruluşumuzun 45., Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu akşam kurduğumuz bu “BUSİAD Yaşam Köprüsü”nün anlamı ve önemi çok büyük. Bu 44 yıllık upuzun köprünün bugün bir ucunda siz değerli Kurucularımız, diğer ucunda biz bugünkü yönetim ve denetim kurulu üyeleri, aramızda ise kurucularımızdan aldıkları bayrağı ve sorumluluğu geçen bu 44 yıllık sürede yaptıkları başarılı çalışmalarla bize devreden siz değerli başkanlarımız bulunmakta. Bir hafta önce 19 Aralık günü kurucumuz rahmetli Doğan Ersöz’ü ölümünün 28. yılında mezarı başında andık. Bu çok az sivil toplum kuruluşunda var olan bir değer bilme ve sürdürülebilirlik örneği.Yokluğunda kendisini ve kaybettiğimiz diğer 12 kurucumuzu rahmetle anıyor, sizlere 44 yıl önce atmış olduğunuz tohumlar nedeniyle en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.

Küçükkayalar, BUSİAD’ın 18 kurucusundan hayatta olan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Fikret Alakoç, Hüsamettin Örüç, Mahir Örgün ve Memduh Gökçen’e Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile Onur Üyeliği verildiğini de duyurdu.

Daha sonra yemeğe katılan kuruculara Onur Üyeliği beratlarınıKüçükkayalar takdim etti.

BUSİAD Kurucularından Hüsamettin Örüç, Onur Üyeliği belgesini hayatta olmayan üyeler adına da kabul ettiğini dile getirdi.