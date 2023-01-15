BUSİAD’da yıllık aidat 14 bin lira oldu

BURSA (İGFA) – Divan Başkanlığını İbrahim Yaşar, Yardımcılığını Ramazan Kaya ve Katipliği Efe Kuruoğlu’nun gerçekleştirdiği Genel Kurul’un açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, göreve geldikleri 15 Ocak 2022’den itibaren genç ve kadın üye kazanımına özel bir önem verdiklerini ifade ederek, bir yılda 29 yeni üye yaptıklarını ve kadın üye sayısının da 21’den 31’e yükseldiğini söyledi.

“Genç BUSİAD çalışmalarıyla geleceğimize elimizi uzatırken, 26 Aralık 2022’de gerçekleştirdiğimiz geleneksel yılbaşı yemeğinde hayatta olan 5 kurucumuza Onur Üyeliği vererek köklerimize de sahip çıktık” diyen Küçükkayalar, 45 yaşındaki BUSİAD’ın Bursa’ya sahip çıkan bir vizyon belgesi açıklamak için çalıştığını da kaydetti.

Küçükkayalar, “Bursa’mızı sanayi, tarım ve turizm kenti olarak görüyoruz. Hedefimiz Yaşanabilir bir Bursa. Bu yaşanabilirliği de dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümde görüyoruz” dedi. Küçükkayalar, “Malum seçim yılına girdik. Sonuç ne olursa olsun ülkemize ve insanımıza güveniyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye için iyi olacağına inancımız tam. İş insanı olarak; her seviyede güven ortamının oluşturulması, tüm sektörlerde istikrarın sağlanması ve kalıcı öngörülebilirliğin olması gerekliliğine inanıyoruz” diye konuştu.

Ardından gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul’da, BUSİAD Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ve 2022 hesapları ibra edilirken, 2023 bütçesi de onaylandı.

Yıllık aidat 14 bin liraya, giriş aidatı ise 28 bin liraya yükseltildi.