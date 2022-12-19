Bursaspor’a engelli bireylerden destek – İGF HABER

BURSA (İGFA) – Bursa’da Osmangazi Belediyesi bünyesindeki Engelliler Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören 30 engelli bireyin futbol maçı izleme isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Hayatlarında ilk kez futbol maçı izleyen engelli bireyler, yeşil beyazlı takıma gönülden destek verdi.

Karşılaşmayı velileri ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nin locasından izleyen engelli bireyler, maçın başından sonuna kadar Bursaspor için tezahürat yaptı.

Futbol maçı izleme hayalleri gerçekleşen engelli bireylerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

OBAM’lı engelli bireyler Bursaspor’a da uğurlu geldi. 4 maçtır galibiyete hasret olan yeşil beyazlılar, engelli bireylerin tribünden izlediği maçta galibiyet hasretine son verdi ve karşılaşmayı 1-0 kazandı. Maç boyunca Bursaspor’u destekleyen engelli bireyler, galibiyet coşkusuyla stadyumdan ayrılırken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ettiler.