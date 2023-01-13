Bursa’nın hazırldığı ‘Süleyman Çelebi Sergisi’ İstanbul’da ilgi görüyor

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde (TİEM) gerçekleştirilen sergide 75 eser yer aldı.

Sergide, hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatının yansıtıldığı tabloların yanı sıra deri pano, kalem işi tablo, tuval boyama, çınar yaprağı ve ahşap rölyefler ile dönemin kültürünü yansıtan çalışmalar da ilgi gördü.

Açılışa TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nazan Alpural, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Pamukoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Sergide ayrıca Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde dokunup tasarlanan, Süleyman Çelebi’nin yaşadığı döneme ait devlet erkanı ve sosyal yaşamdaki halkın giysilerinden esinlenerek hazırlanan koleksiyondan bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, sergilenen eserlerin enstitüde çalışan öğretmenlerin, sanatçıların ve usta öğreticilerin yaklaşık bir yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Geçen yıl hem “Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” hem de Süleyman Çelebi yılı olması dolayısıyla çalışmalarının ilgi gördüğünü belirten Karakoç, “Bursa’da yaptığımız bu etkinlikleri bugün de İstanbul’a taşıdık. Sadece Bursa’nın değil İslamiyet’in ve Türkiye’nin önemli, kadim değerlerinden olan Süleyman Çelebi’yi eserleriyle, dönem kültürüyle her alanda yansıtmak için bu çalışmalarımızı sanatseverlerin beğenisine sunduk.” dedi.

Daha önce de Bursa’daki Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi ile Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunulan sergi, 19 Ocak’a kadar TİEM’de ziyaret edilebilecek.