Bursalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı’ya büyük jest

BURSA (İGFA) – Hayırsever kimliği ile öne çıkan, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçiren havlu ihracatçısı Bursalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı’ya memleketi Amasya’dan unutulmayacak bir sürpriz yapıldı.

Fuat Bursalı’nın adı, Amasya’da bulunan Yeşilırmak ve Yemişen mahallesini ayıran ve ticari sahadaki en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi’ne verildi.

Hükümet Caddesi’nin ismi Yemişen Mahalle Muhtarı Nurdan Yılmaz’ın Taşova Belediye Başkanlığına verdiği dilekçe doğrultusunda, Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarih ve 10 no’lu kararı ile ‘Fuat Bursalı Caddesi’ olarak değiştirildi ve yeni tabela takıldı.

Hatırlanacağı gibi daha önce eğitime verdiği destek kapsamında Babası Taşova eski Belediye Başkanı merhum Süleyman Bursalı adına sağlık meslek lisesi ve annesi Emine Bursalı adına imam hatip ortaokulu yaptıran Bursalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı’nın adı Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün giriş katındaki konferans salonuna verilmişti.