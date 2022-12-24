Bursalı influencerlar ‘Gastro İnegöl’de ağırlandı

BURSA (İGFA) – İnegöl Belediyesi’nin son dönemde turizm alanında attığı adımlar şehrin bu alanda gelişimine ciddi katkı sunarken, özellikle gastronomi alanında uzun soluklu bir çalışma yapıldı.

81 vilayet ile birlikte Balkanlardan, Kafkaslardan, Türki Cumhuriyetlerden ve daha pek çok coğrafyadan insanın bir arada yaşadığı İnegöl, tüm bu coğrafyaların kültürlerinin de aynı çatı altında buluştuğu bir merkez konumunda. Farklı kültürlerin lezzetlerini de içerisinde barındıran İnegöl’ün asırlık lezzetleri, İnegöl Belediyesi’nin Gastro İnegöl çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılırken yüzlerce tarif, kırsal mahallelerde yapılan saha araştırması ile yeniden tarif kitaplarına girdi.

Reçeteleri hazırlanan yemekler, İnegöl Belediyesi’nin Gastro İnegöl Mutfağı adını taşıyan tesiste önce ilçe halkının beğenisine sunulması sonrasında gastronomi değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması adına da çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Gastro İnegöl Mutfağı, bugün Bursalı İnfluencerları misafir etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı organizasyonda, yüzbinlerce takipçisi bulunan İnfluencerlar İnegöl’ün lezzetlerini keşfetti.