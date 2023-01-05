Bursa'daki iş tecrübesini 'akademi'ye dönüştürdü

Bursa’da 26 yıldır faaliyet gösteren BRM Yazılım Çözümleri, bünyesinde kurduğu akademi ile tecrübesini sektöre bu işte ilerlemek isteyen kişilere aktarıyor.

BURSA (İGFA) – BRM Yazılım Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Arzu Dilek, yaptığı açıklamada, kurumsal firmalara çözümler ürettiklerini, hem yazılım ekibinin bulunduğunu hem de logo ürünlerinin çözüm ortağı olduklarını söyledi.

Büyük firma ve fabrikalarla çalıştıklarını belirten Dilek, “Onlara projeler üretiyoruz. Dijital dönüşüm kapsamında da iş süreçleri geliştiriyoruz. Kurumlara dijital dönüşüm ayağında iş geliştirme platformları sunuyoruz. Bu platformlarda kurumun ihtiyacı olan manuel takip ettiği bütün süreçlerini dijital ortama taşıması için çözüm araçlarımız var. Burada geliştirmeler sağlıyoruz. Onlara eğitimler veriyoruz.” dedi.

Saha ekipleriyle Türkiye çapında hizmet verdiklerini anlatan Dilek, 26 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve firmalara logo ürünleri alanında danışmanlık verdiklerini, diğer taraftan da yazılım işleri yaptıklarını anlattı.

Arzu Dilek, bu eğitim ve tecrübeyi daha aktif kullanmak için firma bünyesinde BRM Akademi’yi kurduklarını belirterek, kurum içi eğitimler ya da bireysel eğitimler planladıklarını söyledi. Dilek, Ocak ayı itibarıyla planlanmış eğitimlerin tarihlerini sosyal medya kendi web siteleri üzerinden paylaştıklarını kaydetti.

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