Bursa’da YEK Eğitim Kurumları’nda bursluluk için başvurular başladı

BURSA (İGFA) – Bursa’da uzun yıllardır eğitim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan YEK Eğitim Kurumları; yenilenen eğitim konseptiyle gelişime öncülük ederken, öğrencilere hayallerindeki eğitim sistemi fırsatı sunuyor.

Yeni nesil eğitim konseptiyle fark yaratan YEK Eğitim Kurumlarında bursluluk sınavı için başvurular başladı.

14-15 Ocak tarihlerinde YEK Eğitim Kurumları’nda gerçekleşecek olan bursluluk sınavı ile öğrenciler hayalindeki eğitim sistemine burslu kavuşma şansı yakalarken, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar için gerçekleşecek sınavlara www.yekegitim.com web sitesi üzerinden veya yüz yüze başvuru yapılabiliyor.

GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Yenidünya düzeninde teknoloji ve diğer alanlara yönelik girişimci çocuklar yetiştiren YEK Eğitim Kurulumları, 2022 itibarıyla NEV Sağlık Grubu bünyesine katılırken, dünya standartlarındaki yaklaşımı ve vizyonuylageleceğe ışık tutuyor.

Öte yandan; YEK Eğitim Kurumları bursluluk sınavı için başvuruda bulunmak isteyenler;www.yekegitim.comonline başvuru linkinin yanı sıra 0532 784 4030/ 0505 050 09 35 no’lu telefon numaraları üzerinden de bilgi edinebilir.