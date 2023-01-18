Bursa'da uyuşturucuya bir darbe daha

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih MISIR / BURSA (İGFA) – Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesinde asayiş ekipleri durumundan şüphelenip bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada araçtaki 4 şahıstan 2’sinin üzerinde yasaklı madde ele geçirildi. Şahıslar savcıdan alınan talimat ile gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şahısların ikametlerinde de yapılan aramalarda, toplam 15 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparatlar ele geçirildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda emniyetteki ifadeleri sonrası H.Y. (28) adlı şahıs uyuşturucu madde ticareti suçuyla adli makamlara sevk edildi.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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