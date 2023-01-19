Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Fatih MISIR / BURSA (İGFA) – Olay bu akşam saat 19.45 sıralarında Orhangazi – Yalova yolu  üzeri Yalova istikametinde meydana geldi.

İçine iki kişinin olduğu öğrenilen seyir halindeki 16 AZH 185 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü aracını hemen emniyet şeridine çekti. Bir anda motor bölümündem yükselen alevler tüm aracı sarınca, araç içindekiler panikle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını bir süre devam eden çalışmanın ardından kontrol altına alırken, alevlere teslim olan LPG’li otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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  1. Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü için yorumda bulun
    19 Ocak 2023  

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