Bursa’da ‘Kent Meydanı’ sil baştan yenilendi

BURSA (İGFA) – Ulaşımdan alt ve üst yapılara, spordan tarihi mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanla yıpranan ve bozulan kent dokularını daha modern ve estetik görünüme kavuşturmak için yoğun çaba harcıyor.

Daha önce Kent Meydanının doğusunda bulunan ve Uygulama İmar Planı’nda ‘meydan’ olarak görülen alan üzerindeki 67 plansız yapıyı yıkarak kaldıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi estetik görüntüye kavuşturdu. Kent Meydanı – Terminal tramvay hattıyla ilgili imalatların da tamamlanmasıyla bölgede başlatılan geniş çaplı sağlıklaştırma çalışması tamamlandı.

SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Bursa’da yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan Kent Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu hale getirildi.

Proje kapsamında 12 bin 500 metrekare meydan alanının zemin kaplaması yapıldı, tüm alt yapısı yenilendi. Meydandaki yeşil alanlar artırılarak, düzenlenmiş yeşil alan 1.400 metrekareye çıkarıldı.

Meydanın çevre aydınlatması için tüm elektrik altyapı hatları yenilendi ve aydınlatma armatür ve direk elemanları değiştirildi. Meydan tümüyle yayalaştırılırken, tramvay hattı boyunca konulan sabit sınır elemanları ile meydana giriş yapacak olan tüm araçların tramvay hattı geçiş güzergâhını kullanması sağlandı. Yaya güvenliği sağlanırken, meydana tonajlı araçların çıkışı engellendi. Daha önceden Kent Meydanında tır içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi için meydanda, ATM ve taksi durağını da içeren yeni bina yapılıyor. Meydanda vatandaşların rahat ve konforlu şekilde dinlenmelerini sağlayacak kent mobilyaları yapılarak, modern ve estetik oturma-dinlenme alanları oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçlar korunarak peyzaj düzenlemesi tamamlanan meydan, yeni yüzüyle kullanımına açıldı. Büfe, Kızılay binası, çeşme ve duraklarda devam eden montaj çalışmalarının ise kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

HEM ESTETİK HEM KONFORLU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni projeleri kente kazandırırken yıpranan kent dokularını daha konforlu ve estetik hale getirmek için de yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Kent Meydanının özellikle zemininde önemli yıpranmalar olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Zemininden, yeşil alanlarına, oturma gruplarından aydınlatmasına kadar gerçekten Bursa’ya yakışan çalışma gerçekleştirdik. Çalışma süresince halkımıza rahatsızlık vermiş olsak da neticenin buna değdiğini düşünüyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.