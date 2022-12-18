Bursa’da ‘Kanal İnegöl’ buluşma noktası oldu

BURSA (İGFA) – İnegöl’de haftalardır etkisini sürdüren soğuk havanın ardından vatandaşlar hafta sonunda güneşin tadını çıkardı.

Aileleriyle birlikte Pazar tatillerini İnegöl Belediyesi’nin çalışmalarına devam ettiği Kanal İnegöl’de değerlendiren vatandaşlar, hem ailece hem de arkadaşlarıyla hoş vakit geçirdiler.

Hem şehrin merkezini rahatlatmak hem de yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyanlarından biri olan Kanal İnegöl Projesi’nde bir bölümü tamamlanıp kullanıma sunulmuşken, diğer bölümünde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Bittiğinde alanın tamamı vatandaşların kullanımına sunularak yeni bir yaşam merkezi haline gelmiş olacak.

NÖBETÇİ KİTAPHANE’DE SONA DOĞRU

Bu arada Kanal İnegöl projesine entegre edilerek gençlerin ve kitapseverlerin faydalanabileceği Mesudiye Mahallesi Nöbetçi Kitaphane’de dış cephe çalışmaları tamamlanırken iç kısmı da yapılacak çalışmalarla tamamlanmış olacak. Gençlerin merakla beklediği Nöbetçi Kitaphane, en kısa sürede kullanıma sunulmuş olacak.

Son olarak kazandırılan bu merkezin hepimizin ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatan İnegöl Belediyesi ekipleri, güvenlik kameraları ile takip edildiğini belirterek, koruyup kollamaya da özen gösterilmesi noktasında vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtti.

Yaşanan herhangi bir olumsuz durumu anında 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarından İnegöl Belediyesi’ne 7/24 ulaşarak bildirimde bulunulabileceklerini belirtti.