Bursa’da Gemlik HEM’de TSM keyfi

Feyzi SARIKAYA – GemlikLife / BURSA (İGFA) – Gemlik HEM tarafından gerçekleştirlen Türk Sanat Müziği konserine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, koro üyelerine ve bu koro çalışmasına vesile olan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Uluğ’a teşekkür ederken, Kaymakam Hasan Göç, ise, konserlerinin devamını diledi.

HEM Müdürü Adnan Uluğ, vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ilgi bizleri ve ekibimizi çok mutlu etti. Kurum olarak kursiyer koro görevlilerine , koro şefi Hülya ATAGÜN öğretmenimize teşekkür ederek, bu tarz etkinliklere devam edeceğiz” dedi.