bursaekspress.com / BURSA (İGFA) – Bursa’nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde bulunan kapalı kurban pazarına her Pazar günü kurulan pazar hınca hınç doluyor.
Satıcılar, alışveriş yoğunluğundan, alıcılar ise artan enflasyon dolayısıyla alım gücündeki düşüşten sonra aradıkları ürünleri piyasaya göre daha uygun alabildikleri için oldukça memnun.
Müşteriler, pazar için tek sorunun otopark sıkıntısı olduğunu ifade ederken, pazara rağbetin her geçen gün arttığını kaydettiler.
Bursa’da bu pazara günde 150 bin kişi girip çıkıyor için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Bursa’da bu pazara günde 150 bin kişi girip çıkıyor için ilk yorumu yapabilirsin.