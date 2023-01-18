Bursa’da binanın çatısı metro istasyonuna uçtu… Seferlere geçici zorunlu ara!

BURSA (İGFA) – Bursa’da gece etkisini arttıran şiddetli lodos fırtınaya dönüştü.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçarak, Bursaray hattı üzerine düştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burulaş’tan yapılan açıklamada, metro hattına düşen çatı enkazı dolayısıyla Kestel-Arabayatağı arasında çalışacak Bursaray işletiminin geçici süreyle otobüslerle sağlanacağı bildirildi.

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  1. Bursa’da binanın çatısı metro istasyonuna uçtu… Seferlere geçici zorunlu ara! için yorumda bulun
    18 Ocak 2023  

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