Bursa’da binanın çatısı metro istasyonuna uçtu… Seferlere geçici zorunlu ara!

BURSA (İGFA) – Bursa’da gece etkisini arttıran şiddetli lodos fırtınaya dönüştü.
Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçarak, Bursaray hattı üzerine düştü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burulaş’tan yapılan açıklamada, metro hattına düşen çatı enkazı dolayısıyla Kestel-Arabayatağı arasında çalışacak Bursaray işletiminin geçici süreyle otobüslerle sağlanacağı bildirildi.
Önemli Duyuru ⚠️
Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi’nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel – Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır.
Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/ajI3N982F8
— BURULAŞ (@bursaulasim) January 18, 2023
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