Bursa’da 4. kattan düşen genç adam ağır yaralandı

Fatih MISIR / BURSA (İGFA) – Alınan bilgiye göre, olay saat 15.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Tekke camii yakınlarında meydana geldi.

O.A adlı 27 yaşındaki genç adam ikamet ettiği apartmanın 4. katta bulunan dairesinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda aşağı düşerek ağır yaralandı.

Genç adamın balkondan aşağı düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerde kanlar içinde kalan genç adam, yapılan ilk müdahale sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Ekpler, olay ile ilgili tahkikat başlattı.