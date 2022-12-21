Bursa Yenişehir Kitap Fuarı sona erdi

Gürhan ADANA – Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) – Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, 1 haftalık ziyaretin ardından sona erdi.

Kitap fuarını değerlendiren Belediye Başkanı Davut Aydın, geçen yıllara göre gerçekleşen yoğun ilginin hafızalarda kalacağını belirtti.

Fuarın 12-16 Aralık tarihlerinde yapılması kararının alındığını ve duyurumun yapıldığını hatırlatan Başkan Aydın, “Ancak halkımızdan gelen yoğun istek üzerine etkinliğimiz 18 Aralık Pazar akşamına kadar uzatıldı. Kitaba ve okumaya gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

12 yazarı ilçedeki fuarda konuk ettiklerini, 2 yazarın okullarda öğrencilerle buluştuğunu anlatan Başkan Aydın, “Şiir dinletileri, kişisel gelişim seminerleri, tarih söyleşileri yapıldı. Yenişehir halkının ilgisi oldukça fazlaydı. Okullardan çıkan çocuklar aileleriyle birlikte geldiler” diye konuştu.

Fuarın organizasyonunu üstlenen Genç Dağıtım’ın sahibi Osman Kalfa, “Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. 10 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Kitapların fiyatları oldukça ucuzdu piyasaya göre, iyi indirim yaptık. Mesela 5 liraya 10 liraya kitap bulabildiler. Kitap değiş tokuşu yapıldı. ‘Eski Kitabını Getir Yeni Kitabı Götür’ kampanyası yaptık. Öte yandan yaklaşık 2 bin kitap bağış olarak toplandı. Bu kitaplar belediyemizin uygun gördüğü bir köyde bir okula hediye edilecek” diye konuştu.