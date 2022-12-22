Bursa Osmangazi’de sobalar can dostlar için yandı

BURSA (İGFA) – Soğuk kış günlerini soba başında geçiren kediler, ev kedilerini dahi kıskandıracak bir yaşam sürüyor.

Osmangazi Belediyesi, sokakta yaşamlarını sürdüremeyecek durumdaki hasta ve sakat kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde yer alan ‘Kedi Villaları’nda hijyenik ve sağlıklı bir yuva imkanı sunuyor.

Can dostlar, kendilerine ait villalarda göz kamaştıran bir yaşam sürerken, havaların soğumasıyla birlikte üşümesinler diye de kış boyunca gece gündüz yanan sobalarda ısınıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına kavuşturduklarını ifade ederek, “Sokakta yaşamlarını sürdüremeyecek durumdaki sakat, gözü görmeyen ve yaşlı kediler, barınakta özel olarak yaptırdığımız kedi villalarında hayatlarını sürdürüyor. Bu can dostlarımızın ter türlü bakımını yapıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle birlikte üşümemeleri için de her gün sabah ve akşam soba yakılıyor. Soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Havalar ısınana kadar da yakmaya devam ediliyor” dedi.