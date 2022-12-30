Bursa Osmangazi’de ruhsatsız kahvehaneler mühürlendi

BURSA (İGFA) – Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor.
Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 4 adet kahvehane mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları yerine getirinceye kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.
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