Bursa Osmangazi’de ruhsatsız kahvehaneler mühürlendi

BURSA (İGFA) – Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor.

Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 4 adet kahvehane mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları yerine getirinceye kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.