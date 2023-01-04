Bursa Osmangazi’de kursiyerler ustalara taş çıkartıyor

BURSA (İGFA) – Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde verilen resim eğitimlerinde kursiyerler; ışık, gölge, oran, orantı, kompozisyon kurma ve renk bilgisi gibi temel teknikleri öğreniyor. Bunun yanı sıra karakalem, sulu boya, pastel boya, yağlı boya, akrilik boya gibi çalışmalarla yeteneklerini keşfeden sanat tutkunlarının tuvallere taşınan resimleri, usta ressamlara taş çıkartıyor.

“MEZUN OLDUĞUM KURSTA ÖĞRETMENLİK YAPIYORUM”

Kursa katılan toplam 22 kişinin üniversitelerin güzel sanatlar fakültesini kazandığını belirten kurs eğitmeni Pınar Kaya, “Burada, kursiyerlerimize resmin tüm inceliklerini öğretiyoruz. Öğrencilerimizin özgür çalışmalar yapması konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Kursumuzda üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan öğrenci bulunuyor. Ayrıca, kendim de mezun olduğum kursta öğretmenlik yapıyorum. Anlayacağınız hepimizin ayrı birer hikayesi var. Kursumuzdaki öğrenciler neden akademik eğitim almasın diye düşündüm. 18 yaşından 50 yaşına kadar bu sanata gönül vermiş herkesi, çok şükür yetenek sınavlarıyla üniversiteye yerleştirdik. Birilerinin hayatına dokunmak gerçekten çok kıymetli” dedi.

50 yaşında başladığı kurs sayesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü kazandığını söyleyen kursiyerlerden Hülya Çetin, “Resim yapmak benim için büyük tutku. Yıllarca o sıralarda kendimi görebilmek için mücadele ettim. Okulu kazandığımı doğum günümde öğrendim. Benim için ciddi anlamda unutulmayacak bir hediye oldu. Hocamız gerçekten bize bizden daha çok inandı. Hiç kimse hayallerini ertelemesin. İnsan istediğinde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediyesi’ne yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.