Bursa Osmangazi’de Emir Sultan’a özel sergi

BURSA (İGFA) – Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen ‘Gönüller Sultanı Emir Sultan’ sergisine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı – Emir Sultan Camii İmam Hatibi Dr. Mustafa Bâki Efe, AK Parti Bursa İl ve İlçe Yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Osmangazi Belediyesi’nin birçok noktada bulunan kültür merkezlerinden vatandaşların istifade ettiğini belirten Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bunlardan en önemlisi. Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, konser gibi 578 çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapan Fetih Müzemiz, açıldığı günden bu yana 140 ülkeden 1 milyon 600’ü aşan ziyaretçiyi ağırladı. Böylesine önemli bir dev yapıda; ruh dünyamıza ışık tutan, Devlet-i Aliyye’nin pek çok döneminde hizmetleri olmuş ‘Gönüller Sultanı Emir Sultan’ anısına sergi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide, Emir Sultan sevgisiyle yazılmış şiir, hat levhaları ve kitabelerin yer aldığı 74 eser bulunuyor. Burada, Emir Sultan Hazretlerine duyulan muhabbetin ve sevginin hatıralarını göreceğiz” dedi.

“MANEVİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bursa’nın tarihine sahip çıktıklarını ifade eden Dündar, “Bizler, geçtiğimiz yıl Mart ayında Üftade Hazretleri Türbesi’nin civarında surların yıkılması sonucu bölgede çalışma başlattık. Kamulaştırmaları yüzde 80’in üzerinde tamamladık. Türbe ve caminin ortaya çıkmasıyla şehrin tarihini ortaya çıkardık. Manevi değerlerimize daha sıkı sarılmamız gereken günümüzde; fikirleri ve örnek kişilikleri ile bizlere rehberlik eden Allah dostlarının kıymetli yaşantılarını daha çok anlamak, daha geniş kitlelere ulaştırmak için hem tarihimize hem de manevi değerlerimize çalışmalarımızda daha fazla yer vermeye devam ediyoruz. Bu anlamda serginin, 500 yıldır Bursa’ya mal olmuş ve yüzlerce hatırası ile Gönül Sultanı Emir Sultan Hazretlerini biraz daha yakından tanımamıza, hafızamızı tazelememize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başta kıymetli hocamız Dr. Mustafa Bâki Efe olmak üzere sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı ve Emir Sultan Camii İmam Hatibi Dr. Mustafa Bâki Efe de, “Bursa’nın manevi değerlerini unutmamak, hafızamızı diri tutmak için bu sergiye imza attık. Çünkü, şehrimizin toprağının altı üstünden daha zengin. Bu emanetlerimizden biri de yüzlerce esere konu olmuş Emir Sultan Hazretleri. Osmanlının ilk Şeyhülislamı, Molla Fenari’nin ‘Hz. Peygamber’in neslinden Anadolu’ya bunun gibi değerli bir zat gelmemişti’ sözleriyle övdüğü belirtilen Emir Sultan, aslen Buharalı olup, soyu Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’e dayanan büyük bir âlimdir. O, gönüller imar eden bir ulu insandır. Ulu Cami dahil olmak üzere Bursa’nın her köşesi Emir Sultan Hazretlerinin hatıraları ile doludur. Bizler, bu anlamda bir farkındalık oluşturmak, ona duyulan muhabbet ile sevginin hatıralarını görmek ve insanlarımızın Emir Sultan’ı daha yakından tanımalarını istedik. 1 ay boyunca ziyaretçilerine açık olacak sergimize herkes davetlidir” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise böylesine önemli bir sergiyi düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile katkılarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı ve Emir Sultan Camii İmam Hatibi Dr. Mustafa Bâki Efe’ye yürekten teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelasını kesen protokol üyeleri, aynı zamanda Emir Sultan sevgisiyle yazılmış şiir, hat levhaları ve kitabelerin yer aldığı 74 eseri tek tek inceledi.