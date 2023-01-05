Bursa Osmangazi’de Denetim Komisyonu belirlendi

BURSA (İGFA) – Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçtiğimiz yıl Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yeni yılın tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini dileyen Başkan Dündar, yeni yılda da Bursa’ya değer katan hizmetleri arttırarak sürdüreceklerini belirtti.

Bursa’nın çehresini değiştirecek Osmangazi Meydanı’nın inşaat çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, “Meydanın ilk etabının zemin kaplama çalışmaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde Osmangazi Meydanı’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimiz için çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. Kamu binasıyla bütünleşen, sürekli canlı kalabilen bir meydan olacak. Sürekli hareketli kalması adına millet kıraathanesi, nikâh salonu ve sosyal donatı alanları vatandaşlarımıza hizmet verecek. 2000 araçlık da büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Şehrin yayalaşmasına ve toplu taşımanın daha çok kullanılmasına vesile olacak. Tarihi şehir ile demiryolu altı olarak bilinen bölgeyi birbirine bağlayan çok yönlü bir meydanı önümüzdeki günlerde Bursalılar ile buluşturacağız. Bizde laf yok hizmet var, icraat var.” ifadelerini kullandı.

2023 yılının ilk meclis toplantısında, denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri de belirlendi. Yapılan oylamada AK Parti grubundan İsmail Hayat ve Cemal Balabanoğlu ile CHP grubundan Sefa Yılmaz, komisyon üyeliklerine seçildi.