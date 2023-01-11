Bursa Osmangazi’de ‘Bilgi Evleri’de yeni dönem hazırlığı

BURSA (İGFA) – Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor.

Hüdavendigar ve Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Akıl zekâ oyunları, gitar, ney, resim, drama, tiyatro eğitimleriyle hizmet veren merkez, zengin kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri’nin kış dönemi boyunca öğrencileri beklediğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, geleceğimizin teminatı güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuk ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bilgi Evleri’nden faydalanmak isteyen 2 ile 8’nci sınıf arası öğrencilerimiz, 16-28 Ocak tarihleri arasında merkezlerimize başvuru yapabilir. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi davet ediyorum” dedi.