Bursa Orhangazi’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Fatih MISIR / BURSA (İGFA) – Orhangazi’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenip durduğu araçta bulunan A.E. ile S.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Daha sonra savcı talimatı ile araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda şahısların uyuşturucu ticaretinden kazandığı binlerce TL ve dolar ele geçirilip iki şahıs gözaltına alındı.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı’nın kararı sonrasında iki şahısın telefonlarında yapılan incelemelerde ise uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde bir çok yazışma tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.