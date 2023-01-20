Bursa Kent Konseyi kestane üreticilerini bilgilendirdi

BURSA (İGFA) – Bursa Kent Konseyi çatısı altında kurulan “Bursa’da Kestane Üretiminin Geliştirilmesi Çalışma Grubu”, Konsey Başkanı Şevket Orhan başkanlığında Cumalıkızık Mahallesi’nde toplandı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Koz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cevriye Mert’in de hazır bulunduğu toplantıya, Cumalıkızık Kooperatif Başkanı Ali Ülker, Fidyekızık Kooperatif Başkanı Ertuğrul Sünel, kurumların teknik personeli ile kestane üreticileri de katılım sağladı.

Toplantıda Kestane Gal Arısı ile diğer hastalık ve zararlılar konusunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, kestane fidan üretim mevzuatı, eğitim ve yayım çalışmaları da anlatıldı.

Kestane üreticileri, araştırma kuruluşlarınca gal arısı ile diğer hastalık ve zararlılara dayanıklı, geç mevsimde olgunlaşan, verim ve kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi, sulama göletlerinin yapılması, yol yapım çalışmaları, özellikle hasat sezonunda güvenliğin sağlanması vb konularda taleplerini dile getirdi.