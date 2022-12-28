Bursa İnegöl’de ‘atık jiletler’ ayrı toplanacak

BURSA (İGFA) – İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılında uygulanmaya başlayan Kaizen Öneri Sistemi meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar pek çok öneri hayat bulurken, son olarak zabıta personeli Ömer Şakir Atış’ın atık jilet kutusu önerisi uygulamaya alındı.

Denetimler sırasında erkek kuaförlerinde jiletlerin çöpe atıldığını gören zabıta personeli Atış, bu durumun temizlik personeline ve sokak canlılarına zarar verebileceğini düşünerek tüm berberlerde jiletlerin ayrı şekilde toplanması önerisinde bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu kapsamda Berberler ve Kuaförler Odası iş birliği ile 235 berbere atık jilet kutusu dağıtımına başlandı.

ATIK JİLETLER AYRI TOPLANACAK

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün berberlere ziyaret gerçekleştirerek hem uygulamayı tanıttı hem de esnafın bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundu.

Berberler Odası Başkanı Erhan Güven’in de katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Taban, Zabıta Müdürlüğünde görevli Ömer Şakir Atış arkadaşımız, Kaizen Öneri Sistemine bir öneride bulunduğunu belirterek, “Atık jiletlerin normal çöple karıştığını, dolayısıyla bunun ayrı toplanmasının daha doğru olacağını paylaştı. Bizler de şehrimizdeki tüm erkek kuaförlerimize toplamda 235 adet Atık Jilet Kutusu dağıtıyoruz. Jilet atıkları çöpe atıldığında neyle karşılaşıyoruz; öncelikle bu atık temizlik personelimize zarar verebiliyor. İkincisi sokak canlıları çöpleri karıştırırken zarar görebiliyor. Bir de bu işin geri dönüşümü var. Ekonomiye yeniden kazandırıldığında bu atıklar daha değerli oluyor. Bu yönleriyle biz Atık Jilet Kutusunu berberlerimize dağıtıyoruz. Berber esnafımız jilet kutuları dolduğunda 153 Çözüm Merkezimizi aramaları yeterli. Arkadaşlarımız bunları gelip alacaklar” diye konuştu.

Önerisinden ötürü Zabıta Ömer Şakir Atış’a teşekkür eden balkan Aktaş, “Biz kaizenle hem kendimizi geliştiriyoruz hem de kazan kazan yöntemiyle bunu iyi bir noktaya getiriyoruz” dedi.

Bu arada Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven de, jilet atıklarını bu kutularda biriktirmeleri noktasında çağrıda bulunarak yerel yönetimin öncülüğüne teşekkür etti.