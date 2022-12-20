Bursa İnegöl’de 2023’ün yarışma takvimi belirlendi

BURSA (İGFA) – İnegöl’de bulunan 70 bin dolayındaki öğrencilere yönelik İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen yarışmaların 2023 takvimi belli oldu.

7 ayrı yarışma için bugün Belediye Encümen Salonunda basın toplantısı düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin ve İnegöl Belediyesi Kültür Komisyonu Üyesi Meclis Üyelerinin yer aldığı basın toplantısında, yarışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

70 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR

Basın toplantısında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kent Konseyimi ve İnegöl Belediyemiz iş birliğinde gerçekleşen bir çalışmanın duyurusu için bir aradayız. Bildiğiniz gibi şehrimiz 300 bin nüfusları aşmış bir şehir. Genç ve dinamik bir yapıya da sahibiz. Kültür sanat anlamında pek çok etkinlikler yapılıyor ancak bir de bizim çok kıymetli öğrencilerimiz var. 70 bin bandında öğrenciye sahibiz. Dolayısıyla öğrencilerimizle ilgili de yaptığımız faaliyetler var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetler var, Kent Konseyimizin yaptığı çalışmalar var. Bunları Kaymakamlığımız himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kent Konseyimizin destekleriyle birleştirelim, 2023 yılı takvimini oluşturalım istedik. Burada gerçekten eğlenceli, nitelikli, etkili ve öğretici yarışmalar olsun istedik. Burada birtakım hazırlıklar ve değerlendirmeler yapıldı” dedi.

7 YARIŞMANIN TARİHİ VE ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

Yarışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Ocak-Şubat aylarında “Liseler Arası Tiyatro Yarışması” yapılacak. Burada 22.500 TL ödül olacak. Şubat ayında “Satranç Turnuvası” yapılacak. 4 kategoride; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde gerçekleşecek yarışmalarda toplam 9 bin TL ödül dağıtılacak.

Şubat ayında yine “Okullar Arası Genel Kültür Yarışması” yapılacak. Takımlar halinde yarışılıp takımlara toplam 10 bin TL ödül verilecek.

Şubat Ayında “Hikmet Şahin Liseler Arası İnegöl Temalı Hikaye Yarışması” yapılacak. Bu yarışmada da 1’inciye Laptop, 2’nciye Tablet, 3’üncüye Akıllı Saat ve Jüri Özel Ödülü olarak da yine Akıllı Saat hediye edilecek.

Nisan ayında “Liseler Arası Münazara Yarışması” yapılacak. Burada da 10 bin TL ödül verilecek.

Nisan ayında yine “23 Nisan Recep Erdoğan İlkokullar Arası Halk Dansları Yarışması” yapılacak. Burada da takımlar halinde yarışılıp takımlara toplam 17 bin TL ödül verilecek.

Mayıs ayında ise “İnegöl’ü Tanıyorum Bilgi Yarışması” yapılacak. Takımlar halinde yarışılıp, takımlara toplam 10 bin TL ödül verilecek.”