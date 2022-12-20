Bursa Gemlik’te ‘Körfez Halk Bandosu’ renk kattı

Feyzi SARIKAYA – GemlikLife / BURSA (İGFA) – Geçtiğimiz yıl Gemlik Kent Konseyi’ne bağlı olarak Serap Güler majörlüğünde kurulan Gemlikli yetişkin halktan oluşan Körfez Halk Bandosu, Gemliklilerin beğenisi kazanarak, bayramlarda geçit töreni ve kortej yürüyüşlerinde Gemlik’e renk katarak dikkat çekti.

Amaçlarının Gemlik’in adını duyurabilmek ve içindeki çocuğu yaşatmak olduğunu söyleyen Körfez Halk Bandosu Majörü Serap Güler, “Gönüllü olarak oluşturduğumuz ara trampet, trampet, davul, zil olmak üzere 40 kişilik ekibimizle Gemliklilerin milli duygularını yaşatmaya çalıştık. Milli bayramlarımızın geçit törenlerinde ve kortej yürüyüşlerinde Gemliklilerden ilgi gördük. Ekibimizde emekli öğretmenler, çiftçi, ziraat mühendisi, doktor, noter, muhasebeci, gazetecilik yapan ve ev hanımı olan arkadaşlarımız var. Gönüllü olarak çalışan bir aileyiz. Haftada bir ya da iki kez yaptığımız çalışmalarda gönüllü olarak hem Gemlik için güzel şeyler yapıp, mutlu olmayı, stres atmayı başarıyoruz” dedi

Bir yıllık süreçte Gemlik’e renk kattıklarını da kısa zamanda Gemlik ve çevre ilçelerden davetler aldıklarını, ekibimize katılmak isteyenlerin çoğaldığını söyleyen Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

“Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kortej yürüyüşü, Küçük Kumla-Büyük Kumla sahili halk gösterisi, Kurşunlu sahili halk gösterisi, Kurşunlu Huzurevi ziyareti, 11 Eylül Gemlik’in kurtuluş töreni, Gemlik sahilleri halk gösterilerinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Denizcilik Bayramı, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı geçit töreni ve kortej yürüyüşlerinde milli duygularımıza ortak olduk, coşkumuzu yaşadık. Kadınlar günü ve engelliler haftasında da Gemlik halkının yanında olduk. Gelen davet üzerine Orhangazi de çeşitli etkinliklerde bulunduk. Geçtiğimiz yıl 1. Uluslararası Bando Festivali katılarak ilk plaketimizi aldık. Program kapsamında Gemlik’e gelen Bolu Belediyesi Bando Takımını, İskele Meydanında karşılayarak birlikte Gemlik halkına hitap ettik. Bu süreçte Gemlik halkına da gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz”.