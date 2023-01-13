Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Othello” Ankara’da

BURSA (İGFA) – Ankara, Adana, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Van, İzmir, Antalya Devlet Tiyatroları’nın klasik oyunları sahneleyeceği Ankara Buluşmaları’nda, 9 farklı oyun seyircinin beğenisine sunulacak.

Klasik Oyunlar Haftası kapsamında; Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı William Shakespeare’nin yazdığı, yönetmenliğini ve müziklerini Vlad Trifaş’ın yaptığı, dekor tasarımı Murat Gülmez’e, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt’a, ışık tasarımı Sinan Mahçup’a ait oyununda; Nurettin Örük, Rabia Tutal, Salih Cem Şener, Çağrı Dulun, Diyar Gönülalçak, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Emine Irmak Bavkır, Öykü Esendemir Örük, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, İpek Abama ve Baran Balkanlar rol alıyorlar.

Othello, Küçük Tiyatroda 17-20 Ocak tarihleri arasında saat 20.00’de, 21 Ocak tarihinde saat 15.00 ve 20.00’de Ankaralı tiyatroseverler ile buluşacak.