Boat Show rekoru ile açıldı

İSTANBUL (İGFA) – Fuarda 15 bin liradan 50 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunuldu. Deniz severlerin yoğun ilgisi ile karşılanan CNR Avrasya Boat Show’da, dünya markalarının Türkiye lansmanları da gerçekleşiyor.

Deniz tutkunları için düzenlenen ve sektörün pusulası olan Avrasya Boat Show bu yıl kapılarını daha görkemli açtı. Birbirinden değerli ve özel tasarımlı teknelerin sergilendiği fuar her segmentten alıcıya hitap ediyor. Fuarda, denizcilik sektöründe dünya markası olan milyonlarca liralık mega yatlar birbirleri ile yarışıyor.

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı 16. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı – CNR Avrasya Boat Show, 24 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen CNR Avrasya Boat Show, Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu olma özelliğini de taşıyor.