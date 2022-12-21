BM Cumalıkızık’ı ‘en iyi turizm köyü’ seçti

BURSA (İGFA) – Osmanlı kırsal mimarisinin ilk örneklerinden olan 700 yıllık bu özelliklerinden dolayı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’a dünyanın en iyi turizm köyleri arasına seçildi.

180’i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşımakta olan Cumalıkızık, 57 üye ülke tarafından gösterilen toplam 136 köy arasından ‘Birleşmiş Milletler En İyi Turizm Köyü Geliştirme Programı’na seçildi.

Cumalıkızık’ı sadece ekonomik bir gelir kapısı görmekten ziyade, yaşatılması, korunması gereken tarihi ve kültürel bir miras olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Biz, Cumalıkızık Köyümüzü tarihimizin güçlü bir yansıması olarak görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu turizm merkezimizin daha iyi duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.