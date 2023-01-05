Bitlis Tatvan’da ‘başarıda arkadaş seçimi’ konferansı

BİTLİS (İGFA) – Gazeteci Yazar Metin Özmen, Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Mehmet Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu, Tuğ Ortaokulu, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’de “Başarıda Arkadaş Seçimi” konulu konferanslar verdi.

Konferansta kendi yazmış olduğu “Başarıda Arkadaş Seçimi” kitabından örnekler veren Özmen, arkadaş seçiminin önemini anlattı. Özellikle günümüzde birçok öğrencinin yanlış arkadaş seçimi yüzünden başarısız olduğunu belirten Özmen, başarıyı düşünen öğrencilerin mutlaka başarıya odaklanmış bir arkadaş grubu edinmeleri ve kendilerini başarısızlığa ve kötü alışkanlıklara sürükleyen arkadaşlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.