Bir KO-MEK Sepeti mağazası da Darıca’ya açılıyor

KOCAELİ (İGFA) – ocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu internet satış platformu olan KO-MEK Sepeti, satış mağazalarıyla büyüyor. Bu bağlamda Büyükşehir, komeksepeti.com adresinin erişebilirliğini artırmak amacıyla Darıca Millet Bahçesi’ne satış mağazası açıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla tanıtımı yapılan ve erişime açılan komeksepeti.com, ilk satış mağazasını geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde Ormanya’da hizmete açmıştı.

2. etapta uygun bir alana inşa edilen 40 metrekarelik KO-MEK satış binasında tüm imalatlar tamamlandı.

Çelik profil taşıyıcı sistem ile inşa edilen ve dış cephesi antrasit renginde alüminyum kompozit malzeme ile kaplanan KO-MEK Sepeti Darıca Mağazası’nın en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.