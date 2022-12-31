Bingöl'de üretim Sancak'ı dalgalanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl’ün Sancak beldesinde 250 kişinin istihdam edileceği tekstil tesisinin açılışında konuştu.

BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA)

Bingöl’ün Sancak beldesinde tam kapasiteye ulaştığında 250 kişinin istihdam edileceği tekstil tesisinin açılışı yapıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, istikrarın önemine dikkat çekti. Huzur ve güven ortamıyla beraber yatırımların geldiğini belirten Yılmaz, “Çok önemli bir tesisin faaliyete geçmesine şahitlik ediyoruz. Bingöl’ün farklı yerlerinde insanlarımıza iş imkânı sağlamış durumda. Sadece bu tesis tam kapasiteye çıktığında 250 insanımız çalışmış olacak. Bunların da çoğu genç kızlar. Evlerine düzenli, sağlıklı bir şekilde gelir sağlamış oluyorlar. Gençlerimiz için son derece anlamlı yatırımlar bunlar. Ama sadece burada yapmıyoruz. Adaklı, Solhan, Karlıova, Genç’e kadar Bingöl’ün merkezinde ve her yerde bu tesislerimizi yapıyoruz.

Yılmaz,” Bütün bunlar huzur ve güven ortamında gerçekleşiyor. Huzurumuz olmasaydı, güvenimiz olmasaydı, böyle yatırımlar gerçekleşmezdi. Çok şükür şuanda artık bu bölgede terörden bahsetmiyoruz. Üretimden bahsediyoruz. Gençlerimize yeni iş imkânları oluşturmaktan bahsediyoruz, yeni girişimcilikten bahsediyoruz, kültürel, sanatsal faaliyetlerden bahsediyoruz. Ve inşallah böylede yolumuza devam edeceğiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah, birliğimiz beraberliğimiz olduğu sürece ülkemizin istikrarı devam ettiği sürece çok daha iyi hedeflere yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Programa, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdul Vahap Yoğunlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Sancak Belediye Başkanı Nusret Koçin ve vatandaşlar katıldı.

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