Bingöl’de 'Kökünü Kurutma'da 21 gözaltı

Bingöl ve Diyarbakır’da düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 36 şüpheliden 21’i yakalanarak gözaltına alındı.

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 36 şüpheliye yönelik kentte ve Diyarbakır’da ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 74 kilo 25 gram esrar, 6 bin 182 kök Hint keneviri, 5 kilo 8 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 269 bin TL, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 menşeyi tespit edilemeyen piyade tüfeği, çeşitli çaplarda 111 fişek, 14 cep telefonu, 17 sim kart, 6 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüphelilerden 4’ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam edildiği öğrenildi.

Firari şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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