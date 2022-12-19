Bingöl Adaklı’da Jandarma’ya yeni bina

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının açılışı Vali Kadir Ekinci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Kadir Ekinci, güvenlik güçlerinin dirayetli duruşu sayesinde, terörün belinin kırıldığını, milletin yaşadığı o acı dolu günlerin geride kaldığını belirtti.

Teşkilatın iç güvenliğin temel taşlarından olduğunu ifade eden Vali Ekinci, “Jandarma, terörle mücadelenin yanı sıra suç ve suçlu ile mücadele, kaçakçılığın men ve takibi, sınır güvenliği gibi çok geniş bir alanda da dosta güven, düşmana korku veren gurur kaynağımızdır. Allah sizleri her türlü kötülükten muhafaza etsin. Vatan ve millet sevginiz daim olsun. Adaklı Jandarma Komutanlığı hizmet binasının hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Ekinci, daha sonra açılışı yapılan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yeni hizmet binasında incelemede bulundu.