Bilecik Pazaryeri'ni geceyi alevler aydınlattı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangın nedeniyle tek katlı köy evi kullanılmaz hale geldi.

Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) – Pazaryeri’ne bağlı Nazifpaşa Köyü’nde Vesile Kılıç’a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle Nazifpaşa köyüne ihbar üzerine Sağlık Ekibi, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Çıkan yangın Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrası söndürülürken yanan evde İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yanan ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlattı.

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