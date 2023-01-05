Bilecik Pazaryeri’nde öğrencilere motivasyon konferansı

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Bilecik’te Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilçedeki 7 ve 8. sınıf öğrencilerine motivasyon konferansı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’nin de hazır bulunduğu etkinliğe, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’ndaki konferansta öğrenciler ile bir araya gelen eğitimci yazar Koray Varol, başarıya ulaşma ve çözüm odaklı ders çalışma alışkanlıkları kazandırma, özgüven konularına dikkati çekti.