Bilecik Pazaryeri’nde öğrenciler kardeşlik bağlarını güçlendirdi

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Pazaryeri ilçesinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okulda öğretmenler tarafından öğrencilere yerli malının sağlık açısından da faydalarının anlatıldığı etkinlikte, beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemini vurgulandı ve öğrenciler yapılan etkinlikte aralarındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdi.