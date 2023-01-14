Bilecik 2. Amatör Lig’de kuralar çekildi

Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) – Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kulüp başkanları katıldı.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, 2. Amatör Lig’de oynayacak kulüplerin sorunlarına değinerek, spor kulübü başkanlarının taleplerini dinledi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, kulüpleri evraklar ve sorumlulukları gibi konularda bilgilendirme yaparak, müsabakalara katılacak 8 takıma başarılar diledi.

Bilecik’te 2 Amatör Lig A Grubunda; Gülümbe Spor, Küplü Spor, Yeniköy Spor, Ertuğrul Spor ve B Grubunda Kınık Spor, Akpınar Spor, Kandilli Spor, Cihangazi Spor olarak belirlendi.

8-9 Nisan 2023’te başlayacak ligteki karşılaşmalar Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda oynanacak.