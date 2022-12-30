Benzine zam geliyor

Yıl boyunca döviz kaynaklı dalgalı bir kur izleyen akaryakıt piyasası, 2022 yılını benzin zammıyla kapatmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) – Sekrör kaynaklarından alınan bilgiye göre 31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği sözkonusu olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorin litre fiyatı 22,02 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18,62 liradan satılıyor.

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