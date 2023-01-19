Belirli gün ve haftalarda 2 yeni günümüz daha oldu

ANKARA (İGFA) – Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, belirli gün ve haftalarda iki yeni günümüz daha oldu.

Buna göre, İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”ne çevre duyarlılığının artırılması için “Uluslararası Temiz Hava Günü (7 Eylül)” ile “Dünya Su Günü (22 Mart)” eklendi.



Öte yandan Haziran ayının ikinci haftasındaki Çevre Koruma Haftası’nın içeriği zenginleştirilerek “Çevre ve İklim Değişikliği Haftası” olarak güncellendi. Bakanlık, yeni düzenleme ile öğrencilerin çevre bilinci, sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında bilinçlendirilmesini amaçladı.

SİBERAY KULÜBÜ KURULACAK

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile faaliyetler gerçekleştirmek üzere teknoloji bağımlılığının ve siber zorbalığın önüne geçmek güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla öğrenci kulüpleri çizelgesine “Siberay Kulübü” eklendi.