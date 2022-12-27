Belediyeden 4 bin 500 gence iş imkanı

Şanlıurfa’da işsiz gençlere yönelik iş olanakları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda OSB’de yapımı tamamlanan fabrikalarda üretim başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan fabrikalarda 3 vardiya halinde 4 bin 500 gence iş imkanı sağlandı

ŞANLIURFA (İGFA) – Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, iş başı yapılan ayakkabı fabrikasında incelemelerde bulundu.

Fabrikada çalışan personellerle yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, onlarla sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayakkabı üretiminin yapıldığı fabrikada öğle vardiyasında işçilerle birlikte sıraya giren Başkan Beyazgül, Ayhan ile Başkan Canpolat öğle yemeğini hep birlikte yediler.

BAŞKAN BEYAZGÜL, FABRİKALARIMIZDA ÜRETİM BAŞLADI

Şanlıurfalı gençlerin istihdamına yönelik kurulan fabrikalarda üretimin başladığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan fabrikalarımızda Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile incelemelerde bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansının verdiği hibelerle fabrikalarımızı kurduk. Şanlıurfa’nın istihdama ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Fabrikalar hazır olduğunda yatırımcının daha kolay geleceğini düşündük ve fabrikalarımızdan 5 tanesinin tahsisi yapıldı, bir tanesini de Halk ekmeğimiz için ayırdık. Fabrikalarımızı gezerek işçilerimizle bir araya geldik ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. 20 yaş ortalaması olan şehrimizde tabi ki en büyük sorun istihdamdı ve bu istihdam konusunda atılan en büyük adımdır. OSB’ye su getirme projesinin tamamlanmasıyla buraya yatırımlar daha da artacaktır. Biz büyük bir öncülük yaptık ve buraya gelen yatırımcılar diğer yatırımcılara vesile oluyorlar. Güvenli ortamda ürettiklerini kolayca ihracaat veya iç piyasaya yönelik ulaşım sorunu olmadığını gördüler. Bu bir çağrı, bu bir başlangıçtı. Şanlıurfa’da bunların arkası gelecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmaların devamı gelecektir’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise ‘’Şehrimizin kalbi OSB’deyiz. OSB’de üretimin olduğu yerde zenginlik vardır ve zenginliğin olduğu yerde huzur vardır. Şanlıurfa’da iş alanında biz pastayı büyüteceğiz’’ diye konuştu.

Türkiye’nin en genç illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa’da Organize Sanayi Bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen fabrikalarda üretim başladı. Dev fabrikalarda şalterler kaldırıldı, 3 vardiya halinde 4 bin 500 Şanlıurfalı genç iş başı yaptı.

Biri halk ekmek fabrikası olarak hizmet veremeye başlayan fabrikalardan 5 tanesinde ise ayakkabı üretimi yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesinin OSB’de yapımını sürdürdüğü fabrikalarla Şanlıurfa, ayakkabıcılık sektöründe cazibe merkezi haline gelecek.

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