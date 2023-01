Belarus'ta 'İmparator'a yakışır gece

İmparator İbrahim Tatlıses’in fenomen programı ‘İbo Show’, yılbaşında unutulmaz ve tarihi bir geceye imza attı.

İSTANBUL (İGFA) – Tüm dünyada yankı uyandıran, milyonları ekran başına kilitleyen efsane program, bu kez Belarus’ta ilk kez sahneye taşındı. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla, Başkent Minsk’teki Double Tree By Hilton & H Casino’da gerçekleşen gecede, Türkiye’nin dev sanatçıları Belarus’u adeta yaktı geçti. Görkemli yılbaşı gecesinde, sevenlerini karşılayan Tatlıses “2023’e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan gururlu ve mutluyum… Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun” sözleriyle herkesin yeni yılını kutladı.

BELARUS’A YILDIZ YAĞMURU

Yıldız sanatçıları yeni yılda bir araya getiren ‘İbo Show’ un bu özel gecede konukları ise; Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel-Çelik-Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi’ydi. Birbirinden değerli sanatçılar, bu geceye özel hazırladıkları repertuvarlarıyla müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi yaşattı.

İki usta sanatçı Zara ve Volkan Konak, düetleriyle geceye damgasını vurdu. Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarını doyasıya oynattı. Kutsi, slow parçalarıyla duygu dolu anlar yaşattı. Fenomen grup İzel-Çelik-Ercan nostalji rüzgarları estirirken, Uğur Aslan eğlenceli performansıyla herkesi ayağa kaldırdı. Muazzez Ersoy, eşsiz müzik ziyafetiyle Belarus’u adeta büyüledi.

SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Uğur Aslan, Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy 71 yaşına giren İbrahim Tatlıses’in doğum gününü sahnede kutladı. Anlamlı sürprizin karşısında duygusal anlar yaşayan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

