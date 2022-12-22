Bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin düzenleme 30 Haziran’a kadar uzatıldı

ANKARA (İGFA) – Tarım ve Orman Bakanlığı’na bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatına yönelik verilen düzenleme yetkisi 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldı.

Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 27 Ocak 2022’de verilen ve 31 Aralık’ta sona erecek olan “belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapma” yetkisi, 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldı.

Hatırlanacağı gibi söz konusu tarım ürünleri, patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlenmişti.