Baykar’dan dev ihracat hamlesi – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Yerli ve milli insansız hava araçlarını geliştiren Baykar’ın 2022 yılında yaptığı ihracatları Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar, “2022’de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma’yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.
2022 yılında 1,18 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığını kaydeden Bayraktar, sözleşmesi imzalanan ülke sayısının toplamda 27 olduğuna vurgu yaparak, Kızılelma’nın da ihracat gelirleriyle geliştirildiğini kaydetti.
2022 Rakamlarla #Baykar
Gerçekleştirdiğimiz İhracat 1.18 Milyar Dolar
İmzalanan Sözleşmelerde İhracatın Payı %99.3#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/EQPamgskOa
— BAYKAR (@BaykarTech) January 2, 2023
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