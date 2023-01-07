Batman Üniversitesi Rektörü Sason’u ziyaret etti

BATMAN (İGFA) – İlk olarak Sason Kaymak,amı Murat Mete’yi makamında ziyaret eden Demir, Batman Üniversitesi tarafından yürütülen Batman Halk Kültürü Projesi kapsamında Sason kültürünün de tanıtıldığı Batman Halk Kültürü kitabını Mete’ye hediye etti.

Hem kitap dağıtımı, hem de katkı sunan vatandaşlara teşekkür için ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cihan Kaya Anaokulu, Masal Odası ve Çok Amaçlı Toplum merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.