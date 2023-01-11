Başkan Aktaş: 3 büyükşehire göre Bursa çok iyi

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yıldırım Bayezid Salonu’nda basın çalışanlarıyla akşam yemeğinde buluşan Başkan Aktaş, tek tek masaları gezerek, yaptıkları haberlerle Bursa’ya değer katan basın çalışanlarının gününü kutladı.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir’in yanı sıra gazeteci örgütleri temsilcileri ile çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu program, Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yıl içinde ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda hayata geçirdiği çalışmaların anlatıldığı kısa filmin izlenmesiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir işin başlamasından bitirilmesine kadar geçen zorlu süreçleri şehre anlatabilecekleri mecraların gazete, televizyon ve internet medyası olduğunu söyledi. 550’den fazla şantiyede çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, bir önceki yıl 93 binlerde olan ulusal medyaya yansıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi haberlerinin geçen yıl 170 bini aştığını vurguladı.

Bursa’da üretim yapan büyük firma merkezlerinin şehir dışında olması yüzünden Bursa’nın vergi gelirlerinden hak ettiği payı alamadığını belirten Başkan Aktaş, “’Taş üzerine taş koyabilir miyiz?’ diye hesap yapmaktayız. Bursa olarak çok iyi işler çıkarıyoruz. Bizi 300-400 bin nüfuslu yerlerle kıyaslamayın. Bizi daha büyük ölçekli yerlerle kıyaslanmanız gerekiyor. İzmir, yüzde 50 büyüğümüz bir şehir. Tüm projelere bakıldığında 2-3 kat fazla yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Ankara 6 milyon nüfuslu, iki takımız bir şehir. Eğer proje bazlı baksanız, sosyal projelerse, ge

nçlik projesiyse misli misli fazla çalışmamız var. İstanbul ile nüfus olarak kıyaslandığında da farklı bir manzara ortaya çıkmaz” diye konuştu.

“HERKESİN AYNI FİKİRDE OLMASI BEKLENEMEZ…”

Gazeteciliği tehdit aracı ve silah gibi kullanıp, birilerini tehdit edenleri veya iftira noktasında yer alanları asla kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Herkesin aynı fikirde olması beklenemez. Bursa bizim şehrimiz ve burada hep beraber yaşıyoruz. Bu şehrin ulaşımı, çevresi, sağlığı, eğitimi, altyapısı bizim için kıymetli. Bu nedenle, eleştirilerden de ‘alınabilecek hisse varsa’ alıyoruz, hatta mutlu oluyoruz. Hiçbir ön yargımız yok. Her şeyi çok iyi yaptığımızı da söylemiyoruz. Hayatımızı sürdürdüğümüz, çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle beraber yaşamaktan gurur duyduğumuz Bursa’da taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.